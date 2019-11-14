Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda öğrencilerden Mehmetçiğe destek
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Gölbaşı'nda öğrencilerden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetciğe destek için yöresel ürünlerden oluşan hediye paketleri gönderdi.

Gölbaşı'nda öğrencilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetciğe destek için yöresel ürünlerden oluşan hediye paketleri gönderdi.


Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan paketler İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla barış Pınarı Harekatında görevli askerlere gönderildi.


Hediye paketleri içerisine mektup yazan öğrenciler, "Bizim için canını ortaya koyan askerlerimize, yaptıklarımız ne kadar küçük olsa da sizin yüzünüzde bir tebessüm oluşturduysa ne mutlu bize" şeklinde ifade kullandı. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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