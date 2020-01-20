Gölbaşı'nda öğrencilere yardım kırtasiye yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda öğrencilere yardım kırtasiye yapıldı - Son Dakika

Gölbaşı'nda öğrencilere yardım kırtasiye yapıldı

6 saat önce

İstanbul Şişli Belediyesi İzzetpaşa Toplum Merkezi tarafından yürütülen "Bir Çocukta Sen Güldür" Projesi kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye yardım yapıldı.

Gölbaşı'nda öğrencilere yardım kırtasiye yapıldı, System.String[]

İstanbul Şişli Belediyesi İzzetpaşa Toplum Merkezi tarafından yürütülen "Bir Çocukta Sen Güldür" Projesi kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye yardım yapıldı.

İzzetpaşa Toplum Merkezi Sorumlusu Elif Karğın, proje kapsamında İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurduklarını söyledi.

Proje kapsamında toplum merkezindeki kursiyerlerle Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yardımları ulaştırdıklarını ifade etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise duyarlılıklarından ötürü Şişli Belediyesi İzzet Paşa Toplum Merkezi kursiyerlerine teşekkür ederek, "Böyle anlamlı bir yardım kampanyası hazırlayarak köy okulundaki öğrencileri üşümesin diye çaba gösteren değerli misafirlerimize ve onlara bu imkanı sunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul, Adıyaman, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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