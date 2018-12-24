Gölbaşı'nda Öğretmenlere Sıfır Atık Dersi
2 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'Sıfır Atık Projesi', Gölbaşı'nda okul yöneticileri ve öğretmenlere anlatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından himaye edilen 'Sıfır Atık Projesi', Gölbaşı'nda okul yöneticileri ve öğretmenlere anlatıldı. Gölbaşı Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy
Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, ilçedeki öğretmenlere "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi. Eğitimde Çevko Vakfını temsilen Murat Körük ve TAP Derneğini temsilen Abdullah Ömür, ambalaj atıkları ve atık piller konusunda öğretmenlere sunum yaptılar. Programda ayrıca Eday'dan çevre mühendisi İlkim Yiğit de elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümünün önemine dikkat çekti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:37 Kaynak: İHA
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