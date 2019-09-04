Gölbaşı'nda öğretmenlere trafik semineri
3 saat önce
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekiplerince, öğretmenlere trafik semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekiplerince, öğretmenlere trafik semineri verildi.
Gölbaşı Belediyesinin konferans salonunda verilen eğitimde, ilçede meydana gelen kazaların sebepleri, emniyet kemerini kullanma, seyir halinde cep telefonu ile konuşmama, kırmızı ışık ihlalleri ve sebepleri ile trafikte sabırlı ve saygılı olma konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Seminer sonunda öğretmenler, eğitim veren ekiplere teşekkür etti.
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