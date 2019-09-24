Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda okul kantinleri denetlendi
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Gölbaşı'nda okul kantinleri denetlendi

1 saat önce

Gölbaşı Belesiyesi zabıta ekipleri ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Gölbaşı'nda okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Gölbaşı Belesiyesi zabıta ekipleri ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla kantinlerde denetime başlayan Gölbaşı Belediyesi zabıtası, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, sağlık karnesi, ruhsat gibi evrakları kontrol etti.

Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için üzerilerine düşen ne varsa yapacaklarını kaydetti.

Gölbaşı Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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