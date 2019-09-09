Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi
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Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenci servisleri trafik polisleri tarafından denetlendi.

Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenci servisleri trafik polisleri tarafından denetlendi.


Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarını tek tek inceledi.


Belgeleri eksik olan sürücülere ceza işlem uygulanırken, trafik ekipleri ilçenin değişik noktalarında uygulama yaparak okul servis araçlarını adeta mercek altına aldı. Öğrencilerin emniyet kemerlerinin bağlı olup olmadığı, araçların stop lambalarının çalışır durumda olup olmadığı, kapasite üzerinde öğrenci bulunup bulunmadığının yanı sıra rehberlerinin olup olmadığı ve evraklar incelendi.


Okul servis araçlarının denetleme işlemlerinin her gün devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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