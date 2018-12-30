Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Gölbaşı'nda Okullar 1 Gün Tatil Edildi

22 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Gölbaşı'nda Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. İlçe genelinde de yoğun kar yağışının devam ettiği belirtiliyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:30 Kaynak: İHA

Aralık, Adıyaman, Güncel
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