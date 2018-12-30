Gölbaşı'nda Okullar 1 Gün Tatil Edildi
22 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık
Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. İlçe genelinde de yoğun kar yağışının devam ettiği belirtiliyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:30 Kaynak: İHA
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