Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Okullar Tatil Edildi

Gölbaşı'nda Okullar Tatil Edildi

9 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçedeki tüm okulların 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtilen açıklamada hamile, yaşlı ve engelli çalışanların da idari izinli olarak sayılacağı duyuruldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:40 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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