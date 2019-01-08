Gölbaşı'nda Okullar Tatil Edildi
9 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçedeki tüm okulların 9 Ocak Çarşamba
günü tatil edildiği belirtilen açıklamada hamile, yaşlı ve engelli çalışanların da idari izinli olarak sayılacağı duyuruldu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:40 Kaynak: İHA
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