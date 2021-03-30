Gölbaşı'nda Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın etkinliği yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde ilkokul öğrencileri tarafından Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın etkinliği düzenlendi.

Programda, Gölbaşı Jandarma Trafik TİM Komutanlığı tarafından öğrencilere karşıdan karşıya nasıl geçileceği konusuna bilgi verildi.

Sürücülerin yaya veya okul geçitlerine yaklaşmaları halinde yavaşlamaları gerektiği ve buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkının ona verilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Yaya öncelikli trafik anlayışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Belören İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İlçe Jandarma TİM Komutanlığı personeli ve öğretmenler katıldı.