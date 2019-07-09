Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın

1 saat önce

Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın, System.String[]
Gölbaşı Belediyesi, Karşıyaka, Güncel
Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Gölbaşı Belediyesi itfaiye ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, okul ve camiye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, olay yerinde yangınla ilgili bilgi aldı.
Şimşek, "Biz Gölbaşı Belediyesi olarak ihbarı alır almaz bütün ekiplerimizle yangın alanına gelerek müdahalede bulunduk. Hepimize geçmiş olsun, 20 dönümlük ormanlık alan yandı ama biz bunu telafi edeceğiz. Park Bahçeler müdürlüğümüzle görüştük. Bölgeyi en kıza zamanda eski haline getireceğiz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." dedi.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:18:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]