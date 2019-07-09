Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın
1 saat önce
Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangınANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:35 Kaynak: İHA
Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın
ANKARA - Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen alan küle döndü.
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