Gölbaşı'nda Otomobil Bariyere Çarptı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
İlçesi Kahramanmaraş
Karayolu üzerinde bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adana
istikametinden Malatya
istikametine giden Reşat Toy idaresindeki 01 BOS 60 plakalı otomobil sürücüsü Haydarlı
Köyü girişinde yolun yağan yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde sürücüye ayakta tedavi uygulandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:30 Kaynak: İHA
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