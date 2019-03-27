Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Otomobil Bariyere Çarptı

Gölbaşı'nda Otomobil Bariyere Çarptı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Gölbaşı'nda Otomobil Bariyere Çarptı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine giden Reşat Toy idaresindeki 01 BOS 60 plakalı otomobil sürücüsü Haydarlı Köyü girişinde yolun yağan yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde sürücüye ayakta tedavi uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:30 Kaynak: İHA

Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa
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