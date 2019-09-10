Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda pansiyonlu okullarda denetim
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Gölbaşı'nda pansiyonlu okullarda denetim

1 saat önce

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, pansiyonlu okulları denetledi.

Gölbaşı'nda pansiyonlu okullarda denetim, System.String[]

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, pansiyonlu okulları denetledi.

Bu yıl ilk defa pilot uygulama olarak Adıyaman genelinde uygulanan taşımalı öğrencilerin, öğle yemekleri okul yemekhanelerinde yapılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Doğan ve Gıda ve Yemek Uzmanı Sultan Akbaşlı pansiyonlu okulları denetledi.

Yapılan denetimde, yemekhane ve pansiyon hakkında bilgi alınarak incelemeler yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Doğan, öğrencilerin sağlığı için bu tür denetimlerin sık sık yapılacağını belirtti.

Adıyaman, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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