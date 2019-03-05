Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Park Halindeki Otomobil Yandı

Gölbaşı'nda Park Halindeki Otomobil Yandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Gölbaşı'nda Park Halindeki Otomobil Yandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde İbrahim Toprak'a ait, park halinde bulunan 02 KE 899 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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