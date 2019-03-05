Gölbaşı'nda Park Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.



Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde İbrahim Toprak'a ait, park halinde bulunan 02 KE 899 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Araç kullanılamaz hale geldi.

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