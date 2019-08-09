Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda parkların bakımı yapılıyor
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Gölbaşı'nda parkların bakımı yapılıyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde parkların bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Gölbaşı'nda parkların bakımı yapılıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde parkların bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki bozulan yeşil alanları, oyun alanları, oturma bankları, kaldırım taşları, ve yürüyüş parkurlarını yeniden düzenledi.
Çalışmalar kapsamında tüm parklarda otomatik sulama, arazöz ile park ve yeşil alan sulama çalışmaları, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri montajı ve tamiratı, yeşil alan gübreleme çalışmaları ve yeşil alan çalışmaları da gerçekleştirildi.
Ekiplerin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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