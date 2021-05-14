Gölbaşı'nda piknik ateşi yangına neden oldu - Son Dakika

Gölbaşı'nda piknik ateşi yangına neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, yangın Gölbaşı ilçesi Sokucak Mevkiinde piknikçilerin yaktığı ateşten çıkan kıvılcımın yerdeki kuru otların tutuşmasıyla başladı. Bölgedeki dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki bahçelere ve evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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