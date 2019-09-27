Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda renkli koşu festivali
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Gölbaşı'nda renkli koşu festivali

1 saat önce

Dünyanın en çılgın, eğlenceli ve renkli koşusu, 29 Eylül Pazar günü Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda koşulacak. Color Sky 5K'ya, bir ebeveyn ile gelen 10 yaş altı çocuklar ise ücretsiz katılabilecek.

Gölbaşı'nda renkli koşu festivali, System.String[]

Gölbaşı Belediyesive Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği işbirliğinde bu yıl Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nı destekleyen Color Sky 5K, 'Sıfır Atık Etkinlik' olarak gerçekleşecek. Koşu, saat 14.00'te start alacak. Koşunun ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verecek.

KOŞU PAKETİ VERİLECEK

Etkinlik günü 10.00-12.00 saatleri arasında koşucu numarası, Color Sky tişörtü, geçici dövme, renkli toz ve koşucu bilekliğinden oluşan 'koşu paketi' verilecek. Saat 12.00'debaşlayacak olan festival 17.00'ye kadar devam edecek. Koşunun ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verecek.

TOZ YAĞMURUNA TUTULACAKLAR

Katılımcılar, koşu parkurunun her bir kilometresine kurulan renk istasyonlarda, farklı Color Sky renkleriyle dizayn edilen renkli toz yağmuruna tutuluyor. Bitiş alınana gelindiğinde ise koşucuların her biri, gökkuşağı gibi görünüyor.

RENKLİ TOZ NEDİR?

5 KM Renkli Koşu Festivali'nde (Color Sky 5K) kullanılan toz, gıda boyasıyla renklendirilen yüzde 100 mısır nişastasından elde edeliyor. Doğal olduğu için, yıkama ile kolayca çıkabiliyor. Renklerin daha kolay çıkması için güneş ve saç kremi kullanılması tavsiye ediliyor.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Doğukan Manço, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:42 Kaynak: Bültenler
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