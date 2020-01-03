Gölbaşı'nda Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet raporu açıklandı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet raporu açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evde bakım hizmetlerinden cenaze nakil işlemlerine, diş tedavisinden çeşitli tahlillere, evde enjeksiyon hizmetlerinden engelli birimine kadar bir çok anlamda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2019 yılında da çalışmalarını sürdürdü.

2019 yılında Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı diş kliniği ve poliklinikte verilen genel muayene hizmetlerinden 5 bin 200 vatandaş faydalanırken, laboratuvarda verilen kan, idrar ile diğer tetkik ve tedavi hizmetlerinden ise 650 kişi yararlandı.

İhtiyaç sahibi yaşlı, kimsesiz veya herhangi bir sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan 584 hastanın evlerine gidilerek çeşitli sağlık hizmetlerinin verildiğini açıklayan yetkililer, 2 bin 462 kişiye de enjeksiyon ve pansuman hizmeti sunulduğunu aktardı.

Hastaneye gitme imkanı olmayan 870 ihtiyaç sahibi hasta vatandaşın tedavilerinin gerçekleşebilmesi için evlerinden alınıp hastaneye götürüldüğü ve tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine nakilleri yapıldığı bildirildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren engelliler biriminde de engelli bireylere ahşap boyama, bilgisayar işletmeciliği, pasta yapımı, takı tasarımı, halk oyunu, Osmanlıca gibi mesleki kurslar verilirken, bu kurslardan 40 engelli faydalandı.

Gölbaşı Belediyesi, yeni doğan bebekler için 'Hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile yeni doğum yapmış annelere, sağlık personeli tarafından hazırlanan doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pratik bilgiler içeren kitapçıkların yanı sıra, bebeklerin belirli ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış çanta hediye edildi.