Gölbaşı'nda Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde polis, piyasaya sahte ve kaçak içki süren bir kişiyi gözaltına aldı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde polis, piyasaya sahte ve kaçak içki süren bir kişiyi gözaltına aldı. Operayonda çok sayıda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve satımını engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölbaşı'ndaki bir işyeri ile depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında 14 şişe kaçak, 46 şişe içinde de 90 litre sahte içki ele geçirildi. İçkilere el koyan polis 1 şüpheliyi gözaltına aldı.



- Adıyaman

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