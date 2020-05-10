Gölbaşı'nda şehit annelerine ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Tulumtaş Mahallesindeki şehit annesi İclal Koçak'ı ziyaret ederek çiçek takdim eden Bilgihan ve Şimşek, daha sonra Bahçelievler Mahallesinde yaşayan şehit annesi Fati Arı'ya ziyarette bulundu.

Kaymakam Bilgihan, yaptığı açıklamada tüm annelerin bu özel gününü kutladığını belirterek, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Herkese sağlık sıhhat diliyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin de sağlıkla sıhhatle en iyi şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şimşek ise "Bugün özel bir gün olması sebebiyle sayın kaymakamımızla birlikte şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum.

Öte yandan Kaymakam Bilgin, ilçede 103 yaşındaki Ayşe Arikoğlu ve 101 yaşındaki Hamide Eren'i de ziyaret etti.