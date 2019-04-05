Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Gölbaşı'nda Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde Türk polis teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü münasebetiyle şehitler için mevlit okundu.

Gölbaşı'nda Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde Türk polis teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü münasebetiyle şehitler için mevlit okundu.

Gölbaşı Yeni Camii'nde İkindi Namazı sonrasında okunan mevlit programına Belediye Başkanı İskender Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım ve din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim ve Mevlit okundu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:11 Kaynak: İHA

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