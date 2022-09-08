Gölbaşı'ndan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı - Son Dakika
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Gölbaşı'ndan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

08.09.2022 14:27
Gölbaşı'ndan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Gölbaşı'nda sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, uğurlandı.

Gölbaşı'nda sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, uğurlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, Türk milletinin yardımsever olduğunu, nerede bir mağduriyet varsa yaraları sarmak için orada olduğunu söyledi.

Gölbaşı Belediyesinin tarihinin en büyük sel felaketini yaşamış dost ve kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu belirten Şimşek, "Dayanışma ruhuyla hazırladığımız yardım kolilerini Pakistan'a gönderiyoruz. Hızla aksiyon aldıktan sonra Gölbaşı Paylaşım Merkezi'mizde yardım kolilerimizi hazırlayarak yola çıkmak üzere kamyona yükledik. Bu vesileyle dost ve kardeş Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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Gölbaşı Belediyesinden selden etkilenen Pakistan'a destek Gölbaşı Belediyesinden selden etkilenen Pakistan'a destek Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'ndan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'ndan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı - Son Dakika
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