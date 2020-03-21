Gölbaşı'nda semt pazarında koronavirüs tedbiri alındı - Son Dakika

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Gölbaşı'nda semt pazarında koronavirüs tedbiri alındı
6 saat önce
Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Karşıyaka semt pazarında denetimlerde bulundu.
Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Karşıyaka semt pazarında denetimlerde bulundu.
Müşterilerin ürünlere dokundurulmaması gerektiğini esnafa hatırlatan zabıta ekipleri, pazarda tezgah açan esnafa maske, eldiven ve broşürler dağıttı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Dünyayı tehdit altına alan bir salgın ile karşı karşıyayız. Biz de bu sebeple semt pazarlarımızda vatandaşlarımızın sağlığı için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Semt pazarlarında tezgah açan esnafa hem eldiven hem de koruyucu maske dağıtıldı. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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