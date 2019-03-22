Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda "Sevgi Çiçeği Sokağı" Açıldı

Gölbaşı'nda "Sevgi Çiçeği Sokağı" Açıldı

49 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yöreye özgü çeşitli el sanatlarından eserlerin yer alacağı "Sevgi Çiçeği Sokağı" hizmete açıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yöreye özgü çeşitli el sanatlarından eserlerin yer alacağı "Sevgi Çiçeği Sokağı" hizmete açıldı.

İlçedeki Moğan Gölü kenarındaki söz konusu sokağın açılışı sebebiyle düzenlenen törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Gölbaşı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, çeşitli siyasi partilerin ve kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Duruay, törende yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca Gölbaşı'na turizm açısında katkı vermek için ellerinde geleni yaptıklarını anlattı.

Duruay, bu çerçevede Mogan Gölü'nde temizlik çalışması yaptıklarını, bu sokağın da yöre turizmine katkı sunacağını dile getirdi.

İsa Albut da sokağın sadece el sanatlarını değil Ahilik kültürünü de devam ettireceğini ifade ederek, "Esnaf, sanatkarlar olarak Ahilik kültürünün Gölbaşı'nda yeniden canlanması, toplumumuz tarafından birlik beraberlik içerisinde devam ettirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yöreye özgü çeşitli el sanatlarından eserlerin yer alacağı sokağın açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Fatih Duruay, Ankara, Güncel
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