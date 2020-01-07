Gölbaşı'nda şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika

Gölbaşı'nda şiddetli yağış uyarısı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara şiddetli kar yağışı ve aşırı soğuklara karşı uyarıldı.

Gölbaşı'nda şiddetli yağış uyarısı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara şiddetli kar yağışı ve aşırı soğuklara karşı uyarıldı.


Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan kar uyarısında, "İlçemizde bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların ardından buzlanma, don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin düşmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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