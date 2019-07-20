Gölbaşı'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde, Belediye Başkanı İskender Yıldırım
, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında belediye çalışanlarıyla birlikte çevre temizliği yaptı.
Yıldırım ve beraberindekiler, İnönü Caddesi'nden başlayarak Atatürk Bulvarı
ve İstasyon Caddesi üzerinde çöp topladı. Etkinlikte vatandaşlar kendilerine dağıtılan eldivenlerle topladıkları çöpleri çöp torbalarına doldurdu.
Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün bir farkındalığı oluşturmak adına, ilçemizin daha temiz olması adına bir etkinlik düzenledik. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da bir çağrı yapmak istedik. Göreve geldiğimizden beri temizlik konusu en hassas olduğumuz ve en çok üzerine çalıştığımız bir konudur. Daha temiz, daha pırıl pırıl bir Gölbaşı için çalışıyoruz."