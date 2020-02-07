Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 'sigaranın zararları' semineri düzenlendi - Son Dakika

Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendi

6 saat önce

Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendiGölbaşı Belediyesince, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla "sigaranın zararları" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendi

Gölbaşı Belediyesince, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla "sigaranın zararları" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün iş birliğinde Belediye Meclis Salonu'nda Dr. Umut Ünver tarafından verilen seminerde, sigaranın zararları ve buna bağlı olabilecek hastalıklar hakkında sunum yapıldı.

Seminerde, sigara bağımlılığı, nikotin bağımlılık döngüsü, nikotin yoksunluğu, sigara neler yapar, sigaranın içeriğinde bulunan zehirli maddeler, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Seminere Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanriverdi, MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Özer Polat, belediye birim müdürleri ile belediye çalışanları katıldı.

Gölbaşı'nda sigaranın zararları semineri düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı
2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:22:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]