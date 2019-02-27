Gölbaşı'nda Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede, sürücüler, farlarını açarak ilerledi.
Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:00 Kaynak: AA
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