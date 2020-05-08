Gölbaşı'nda sivrisinek ile mücadele - Son Dakika

Gölbaşı'nda sivrisinek ile mücadele
45 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı.
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı.
Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi son derece önemli olduğu kaydedildi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu tespit edilen sivrisinek üreme odaklarının ilaçlandığını ve ilaçlamaya devam edildiğini ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım Mart ayında başlayan ilaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca da artarak devam edeceğini belirtti. Öncelikle haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Yıldırım, "Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz. Bizler ilk olarak çalışmalarımıza sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Larva döneminin bitmesinin ardından genel ilaçlama başlayacak. Amacımız vatandaşlarımızın sineklerden ve sinekler vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak rahat bir yaz geçirmeleri. Halk sağlığını ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düşen her türlü vazifeyi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Erken dönem larva mücadelesi, yaz aylarında da sinek ve haşereyle mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:28 Kaynak: İHA
Son Dakika Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?