Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.

Gölbaşı genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

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