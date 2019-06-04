Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda sürücülere kolonya ve şeker ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Gölbaşı'nda sürücülere kolonya ve şeker ikramı

1 saat önce

Gölbaşı ilçesinde Şoförler Odası tarafından sürücülere kolonya ve şeker ikram edildi.

Gölbaşı'nda sürücülere kolonya ve şeker ikramı, System.String[]
Gölbaşı ilçesinde Şoförler Odası tarafından sürücülere kolonya ve şeker ikram edildi.
Şoförler Odası Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Şahin, Gölbaşı girişindeki trafik uygulamasına katılarak, trafik polisleriyle birlikte sürücülere şeker ve kolonya ikram etti.

Şahin, denetimlerde, emniyet kemeri takılı halde araç kullanan sürücülere de teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi: Buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı Dolar düşüşe geçti! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda sürücülere kolonya ve şeker ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]