Gölbaşı'nda sürücülere kolonya ve şeker ikramı
1 saat önce
Gölbaşı ilçesinde Şoförler Odası tarafından sürücülere kolonya ve şeker ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Gölbaşı ilçesinde Şoförler Odası tarafından sürücülere kolonya ve şeker ikram edildi.
Şoförler Odası Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Şahin
, Gölbaşı girişindeki trafik uygulamasına katılarak, trafik polisleriyle birlikte sürücülere şeker ve kolonya ikram etti.
Şahin, denetimlerde, emniyet kemeri takılı halde araç kullanan sürücülere de teşekkür etti.
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