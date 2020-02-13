Gölbaşı'nda tapu dağıtım töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda tapu dağıtım töreni - Son Dakika

Gölbaşı'nda tapu dağıtım töreni

6 saat önce

Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde tapusunu almaya hak kazanan ailelere, Gölbaşı Belediyesince tapuları teslim edildi.

Gölbaşı'nda tapu dağıtım töreni, System.String[]

Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde tapusunu almaya hak kazanan ailelere, Gölbaşı Belediyesince tapuları teslim edildi.

Dikilitaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Tapu töreninde konuşan Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan, mahallelerin imara açılmasının şehirleşme açısından büyük önem taşıdığını söyledi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de "Bugün yapılan tapu dağıtım töreniyle birlikte köy içi imar sorunu çözülmüştür. Dikilitaş'taki hak sahiplerimiz yıllardır bekledikleri tapularına kavuşmuştur." diye konuştu.

Dikilitaş Mahallesi, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Dikilitaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:55:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda tapu dağıtım töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]