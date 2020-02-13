Gölbaşı'nda tapu dağıtım töreni - Son Dakika

Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde tapusunu almaya hak kazanan ailelere, Gölbaşı Belediyesince tapuları teslim edildi.

Dikilitaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Tapu töreninde konuşan Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan, mahallelerin imara açılmasının şehirleşme açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de "Bugün yapılan tapu dağıtım töreniyle birlikte köy içi imar sorunu çözülmüştür. Dikilitaş'taki hak sahiplerimiz yıllardır bekledikleri tapularına kavuşmuştur." diye konuştu.