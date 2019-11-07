Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 yaralı

Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Gölbaşı Anaokulu önünde Ferhat Karaaslan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile Seydi Kaya idaresindeki 02 D 5002 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan Karaaslan 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Karaaslan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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