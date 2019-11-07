Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Gölbaşı Anaokulu önünde Ferhat Karaaslan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile Seydi Kaya idaresindeki 02 D 5002 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan Karaaslan 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Karaaslan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.