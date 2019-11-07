Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Gölbaşı Anaokulu önünde Ferhat Karaaslan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile Seydi Kaya idaresindeki 02 D 5002 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan Karaaslan 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Karaaslan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!