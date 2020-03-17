Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyor - Son Dakika

UMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 500 kişinin karantina işlemleri sürüyor

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönenlerden 3 bin 500'ü, Gölbaşı'dan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirildi. Ankara Üniversitesi 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde bulunan yurtta gözlem altına alınan vatandaşların karantina işlemleri sürdü. Karantinanın 3'üncü gününde yurdun çevresinde alınan güvenlik önlemleri de devam etti. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, yakınlarını ziyaret için gelenlerin içiriye girmesine izin vermedi. Görevliler ise gerekli kontrolleri yapılarak içeriye alındı. Yurda girş çıkış yapan araçlar da kapıda belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi.

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Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA, -