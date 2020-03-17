Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyor

6 saat önce

Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyorUMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 500 kişinin karantina işlemleri sürüyorUmre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönenlerden 3 bin 500'ü, Gölbaşı'dan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait...

Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyor

UMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 500 kişinin karantina işlemleri sürüyor

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönenlerden 3 bin 500'ü, Gölbaşı'dan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirildi. Ankara Üniversitesi 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde bulunan yurtta gözlem altına alınan vatandaşların karantina işlemleri sürdü. Karantinanın 3'üncü gününde yurdun çevresinde alınan güvenlik önlemleri de devam etti. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, yakınlarını ziyaret için gelenlerin içiriye girmesine izin vermedi. Görevliler ise gerekli kontrolleri yapılarak içeriye alındı. Yurda girş çıkış yapan araçlar da kapıda belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

Gölbaşı'nda umre dönüşü 3 bin 500 kişinin karantina süreci devam ediyor

Yurtlar Kurumu, Türkiye, Ankara, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:48 Kaynak: DHA
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