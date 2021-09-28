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Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı - Son Dakika

Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı

28.09.2021 10:30

Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile sabah saatlerinde üniversiteli gençlere kahvaltı ikramında bulundu.

Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile sabah saatlerinde üniversiteli gençlere kahvaltı ikramında bulundu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek üniversiteli öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Gölbaşı Belediyesi yeni eğitim dönemi sebebiyle üniversite öğrencilerine sabahın erken saatlerinde poğaça ve çay ikramında bulundu. Üniversitelerin yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman üniversite gençliğinin yanlarında olacaklarını belirtti. Gölbaşı'nda gençlere yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de imza işlere başlayacaklarını aktaran Belediye Başkanı Şimşek " Türkiye'de emsali olmayan ve Gölbaşı'nda hayata geçen Bilardo Turnuva Tesisi Temel atma törenini Semih Saygıner'in katılımıyla gerçekleştirdik. 2 bin metrekare inşaat alanına sahip bilardo kompleksimiz için çok çalıştık ve son aşamaya geldik. Tesisimiz hem sporumuza hem de Gölbaşı'mıza anlam katacak. Dünya ve Avrupa şampiyonaları burada gerçekleşecek. ABD'den Japonya'ya İspanya'dan Kore ve Vietnam'a kadar bütün dünya şampiyonlarına burada ev sahipliği yapacağız. Spor denilince akla Ankara ve Gölbaşı gelecek. Aynı zamanda ilçemizin farklı yerlerine yaptığımız halı sahalar ile de gençlerimizin futbol ile buluşmalarına zemin hazırladık. Cumhuriyet Kapalı Spor Salonumuzun da yenileme çalışmaları tüm hızlıyla devam ediyor. Çok yakında bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip tesis alanında dağcılık ve buz pateni tesisleri de yer alacak. Tırmanma duvarına sahip dağcılık alanı, buz pateni pisti ve buz pateni seyir alanı, fuaye, kafeterya ve mutfak, bay-bayan giyinme odaları, WC, antrenör ve yönetim odaları ile açık otopark alanı, tesis içinde hizmet vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı
Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı
Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı
Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı

Gölbaşı Belediyesi, Semih Saygıner, Üniversite, Bilardo, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda üniversitelilere çay ve poğaça ikramı - Son Dakika
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