Gölbaşı'nda üreticiden tüketiciye köprü "Köylü Pazarı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda üreticiden tüketiciye köprü 'Köylü Pazarı' - Son Dakika

Gölbaşı'nda üreticiden tüketiciye köprü "Köylü Pazarı"

6 saat önce

Gölbaşı'nın kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretim yapan köylülere Seğmenler Pazar Yeri içinde "Köylü Pazarı" inşa edildi.

Gölbaşı'nda üreticiden tüketiciye köprü

Gölbaşı'nın kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretim yapan köylülere Seğmenler Pazar Yeri içinde "Köylü Pazarı" inşa edildi.


Gölbaşı'nın kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretim yapan köylülere Seğmenler Pazar Yeri içinde Köylü Pazarı inşa edildi. Pazar yerinin inşası, Gölbaşı Belediyesi personeli tarafından Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilerek aynı zamanda tasarruf da sağlanmış oldu.


Üretilen doğal ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşuyor


Çiftçiye ve üretime destek çalışmaları kapsamında projelendirilen Köylü Pazarı, Gölbaşılı köylülerin ürettiği doğal ürünleri aracı olmadan tüketici ile buluşturuyor. Seğmenler Pazar Yeri'ne kurulan, köy pazarında çiftçiler tarafından üretilen doğal ürünlerin satışı yapılıyor.


Köylü Pazarı Projesi'nin büyük bir hasreti sona erdirecek proje olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, doğal ürünlerin insan hayatında büyük önem taşıdığını belirtti.


"Üreticiyle halkın en verimli buluşma noktası"


Köylü Pazarı'nın üreticiyle halkın en verimli buluşma noktası olduğunu ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan halka sunuyor. Köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, fide ve yeşillikler ile el işi ve yöresel ürünler satılıyor. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanıyor" dedi.


Köylü Pazarı her cumartesi Seğmenler Pazar Yeri'nde ilçe sakinlerine hizmet veriyor. - ANKARA

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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