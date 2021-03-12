Gölbaşı'nda UYUM'lu öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Gölbaşı'nda UYUM'lu öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünü kutladı
12.03.2021 18:25
Gölbaşı Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.
Gölbaşı Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilerin duygu dolu anlar yaşattığını belirtti.
İstiklal Marşı'nın önemini vurgulayan Şimşek, Türk bayrağının ilelebet dalgalanacağını ifade etti.
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