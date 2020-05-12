Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor

İllerin bağlantı yolu olan Atatürk Bulvarına çıkan tüm yollar beton bloklarla kapatıldı

ADIYAMAN - Karantina altındaki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) vakası sayısında artış yaşanıyor.

Gölbaşı ilçesinde 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezi ve köylerinde toplam 14 olan pozitif vaka sayısının 31'e yükseldiği öğrenildi. Sayının yükselmesi ilçede tedirginliğe neden olurken, filyasyon ekipleri alan çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye virüsün, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir kişi ile batı illeriyle bağlantılı 2 kişinin ilçeye gelmesiyle yayıldığı değerlendirmesi üzerinde duruluyor. Gölbaşı ilçesinde iki köyde başlayan karantina uygulamasına daha sonra başka köylerde eklendi. Son olarak önceki gün Ozan köyünde karantina vakası görülünce, bu köyde karantina altına alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köylerde artan vaka sayılarının ardından Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi'nde de yeni vakalar görülmesi üzerine 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezinin tamamında karantina uyguladı.

Karantina altına alınan ilçe merkezinde sık sık belediye hoparlöründen vatandaşların karantina kurallarına uyması noktasında anonslar yapılıyor. İlçe merkezindeki iş yerleri kapatılırken, ilçe genel manasıyla sokağa çıkmamaya gayret ediyor.

Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş illeri arasında ki ulaşımda kavşak konumunda olan Gölbaşı ilçesinde tedbirler arttırıldı. Şehirlerarası ulaşımın sağlandığı Atatürk Bulvarı üzerine çıkan tüm cadde ve sokaklar beton bloklar ile kapatıldı. Araçların iller arası geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Kentin giriş noktalarında durdurulan araçların içindeki kişilerin ateşleri ölçülüyor.