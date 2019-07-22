Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda virajı alamayan Tır yan yattı
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Gölbaşı'nda virajı alamayan Tır yan yattı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde virajı alamayan Tır yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.

Gölbaşı'nda virajı alamayan Tır yan yattı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde virajı alamayan Tır yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine giden Mahmut Canpolat idaresindeki 44 HD 535 plakalı Tır Gölbaşı Malatya Karayolu 23. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü Mahmut Canpolat ile Murat Güner yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Malatya, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
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