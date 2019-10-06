Gölbaşı'nda yangın
43 dakika önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi 876 Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Çatıdan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Binada hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Mansur Yavaş açıkladı: Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykeli yapılacak Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, yeni doğan kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı