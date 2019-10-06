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Gölbaşı'nda yangın

43 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi 876 Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Binada hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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