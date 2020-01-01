Gölbaşı'nda yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Gölbaşı'nda yoğun sis etkili oldu
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkili oldu.
Gölbaşı ilçe merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlaş yaşadı. Trafik ekipleri ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. - ADIYAMAN
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