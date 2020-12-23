Gölbaşı'ndaki Cumhuriyet Spor Salonu yenileniyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Spor Salonu'nda tadilat çalışmalarını inceledi.

Şimşek, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, spor salonunun içerisinin komple yenilendiğini, zemininin ise müsabakalara uygun hale getirildiğini söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"1330 metrekare parke ve yaklaşık 2300 metrekare çatı kaplaması, tribün koltuklarının tamamı, içerideki taban ve duvarlar komple yenilenerek modernize edilecek. Ayrıca dışarıda sentetik çim saha halısının tamamen Spor Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olarak yenileneceğinin müjdesini vermek isterim. Yenilikler sonrası salonumuzu Gölbaşılı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Gölbaşı'nın doğal güzelliğinin yanı sıra sporun merkezi olma yolunda da büyük adımlar attığını aktaran Şimşek, "Modern spor salonumuz ile Gölbaşılı halkımızın ve gençlerimizin spora yönelmelerini, modern bir tesiste spor yapmalarını amaçlıyoruz. Spor alt yapımızı iyileştirmek ve yeni tesisler kazandırma noktasında da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.