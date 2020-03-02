Gölbaşı'ndan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'ndan Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Gölbaşı'ndan Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar 500'e yakın araçla konvoy oluşturarak Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

Gölbaşı'ndan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar 500'e yakın araçla konvoy oluşturarak Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

Gölbaşı Kaymakamlığı önünde başlayan konvoy, ilçe genelini araçlarla turlayarak Özel Harekat Daire Başkanlığına hareket etti. Araçların Türk bayraklarıyla donatıldığı konvoya vatandaşlar evlerinin balkonundan alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

Özel Harekat Daire Başkanlığına araçlarıyla gelen vatandaşlar burada ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu, ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Daha sonra vatandaşlar Özel Hareket polislerine "Allah yardımcınız olsun" diyerek polislere ve Mehmetçiğe desteklerini bildirdi. Konvoy sırasında emniyet güçleri de önleyici tedbirler aldı.

Suriye, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu
Son Dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Suriye için Türkiye'ye geldi İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:05:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'ndan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]