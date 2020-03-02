Gölbaşı'ndan Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Daha sonra vatandaşlar Özel Hareket polislerine "Allah yardımcınız olsun" diyerek polislere ve Mehmetçiğe desteklerini bildirdi. Konvoy sırasında emniyet güçleri de önleyici tedbirler aldı.

Gölbaşı Kaymakamlığı önünde başlayan konvoy, ilçe genelini araçlarla turlayarak Özel Harekat Daire Başkanlığına hareket etti. Araçların Türk bayraklarıyla donatıldığı konvoya vatandaşlar evlerinin balkonundan alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

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