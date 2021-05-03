Gölbaşı'nın gençleri yapay zeka teknolojisi ile sınava hazırlanacak - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere müjdeyi verdi. Yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan sistem sayesinde gençlerin 19 bin 800 soruya erişeceğini söyleyen Başkan Şimşek, "Sisteme kayıt olmak için belediyemize başvurmayı unutmayın. Kayıtlarımız yarın başlıyor" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencileri "Soru Kampüsü" ile buluşturuyor. 19 bin 800 soru bulunan sistem, yapay zeka teknolojisiyle öğrencilerin eksiklerini tespit ediyor. "Soru Kampüsü" ile Türkiye genelindeki öğrencilerin başarı oranları birbiriyle karşılaştırılabilirken her bir öğrenciye "hem bireysel başarı hem de Türkiye geneli başarı" şeklinde detaylı raporlar da hazırlanabiliyor. Ücretsiz online eğitim desteği sisteminin, sadece soru çözme platformu olmasının yanı sıra öğrencileri yapay zeka teknolojisiyle buluşturup detaylı analizlerle yol gösteren bir sistem olduğunu aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Ne yazık ki içinde bulunmuş olduğumuz salgın dönemi nedeniyle öğrencilerimiz okullarından ve başarılarını tespit edebilecekleri deneme sınavlarından uzak kaldılar. Gölbaşılı gençlerimizin hayatlarını şekillendirecek olan üniversite sınavlarına başarılı bir şekilde hazırlanabilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri için yapay zeka sistemini hizmetlerine sunuyoruz" dedi.

Yapay zeka ile gelen başarı

Proje hakkında detaylı bilgi de paylaşan Başkan Ramazan Şimşek, "Yapay zeka sistemimiz sayesinde öğrencilerimiz başarı yüzdelerini görerek eksiklerini tespit edebilecek. Zaman yönetimi becerisi ise birçok gencimizin sınavlardan üzgün ayrılmasına sebep oluyor. Sistem sayesinde zamanı doğru kullanabilme becerisini de gençlerimizde oluşturmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda analitik düşünme becerisi, muhakeme becerisi, karar verme becerisinin gelişmesine yardımcı olan 'Soru Kampüsü' sayesinde gençlerimiz bir adım önde olacak. Bu sistemin içinde yerini almak isteyen gençlerimizin Gölbaşı Belediyesi'ne müracaatlarını bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA