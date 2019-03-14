Gölbaşı'nın "Sevgi Çiçeği" Tescillendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen sevgi çiçeği, coğrafi işaretler tescilli ürünler arasına girdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen sevgi çiçeği, coğrafi işaretler tescilli ürünler arasına girdi.



Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Gölbaşı Belediyesinde düzenlenen törende, ülkelerin kalkınmasında markaların, patentlerin, tasarımların önemli olduğunu belirtti.



Ülkelerin coğrafi işaret tescilini kalkınma aracı olarak kullandığını anlatan Asan, "Bu işten çok büyük katma değer elde ediliyor. Avrupa Birliğinde yıllık 50 milyar avro üzerinde katma değer yaratılıyor. Özellikle İspanya, Fransa, İtalya tarafından." dedi.



Türkiye'nin de son yıllarda bu alanda önemli bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Asan, "Türkiye'de 408 coğrafi işaret tescilli ürünümüz var. 402 tane işlemleri devam eden coğrafi işaretlerimiz var. AB Komisyonu'nda 3 tescilimiz var. Bunlar Malatya kaysısı, Aydın inciri ve Antep baklavası. 14 tane de AB Komisyonunda işlemleri devam eden var. Başta andezit taşı olmak üzere, Ankara'da 12 tane tescil var. Üçünün işlemleri devam ediyor." şeklinde konuştu.



Hükümetin de bu alanda önemli çalışmaları bulunduğuna değinen Asan, Türkiye'de coğrafi işaret tescil işlemlerine ilişkin dijital platform oluşturulduğunu bildirdi.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da sadece Gölbaşı'nda yetişen sevgi çiçeğinin coğrafi işaret tescili almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından Asan, sevgi çiçeği coğrafi işaret tescil belgesini Duruay'a verdi.



Katılımcılar daha sonra "Sevgi Çiçeği Sanatla Buluşuyor" projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi tarafından Mogan Gölü kenarında yapılan "Sanat Sokağı" çalışmalarını yerinde inceledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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