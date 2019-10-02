Gölbaşı otogarında hummalı çalışma başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ilçe otogarı içerisinde asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.



İlçe otogarı esnafının talep ve isteklerini dinlemek üzere otogara giden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, " Otogar esnafımızı ziyaretimiz sırasında bizlere kışın yaşamış oldukları zorluklardan bahsettiler. Kışın göllenme sorunları olduğunu ifade ettiler. Bizlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle vakit geçirmeden çalışmalara başladık. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aralıksız çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Otogar esnafları ise isteklerine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür ederek, " Uzun yıllar esnaflık yapmış olduğumuz otogarın içerisi çok kötü halde idi. Bu konuyu başkanımıza ilettik sağ olsun bizleri kırmadı gerekli talimatları verdi. Otogar içerisine asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemelerine başladılar. Belediye ekiplerine ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN