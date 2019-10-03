Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Otogarının Sorunu 24 Saatte Çözüldü
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Gölbaşı Otogarının Sorunu 24 Saatte Çözüldü

56 dakika önce

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi İlçe Otogarındaki Asfalt, Kaldırım ve Çevre Düzenlemesi Çalışmalarını 24 Saatte Tamamladı.

Gölbaşı Otogarının Sorunu 24 Saatte Çözüldü, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatıyla 24 saat içerisinde tamamlandı.

Çalışmalar bitene kadar çalışma sahasından ayrılmayan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Adaylık sürecinde ve sonrasındaki otogar ziyaretimde esnaflarımız sorunlarını iletmişlerdi. Otogarımız ilçemize yakışmayan bir halde idi. Yazın tozdan kışın göllenmelerden ve çamurdan geçilmeyecek haldeydi. Ekiplerimizle gerekli planlamalarımızı yaptık ve vakit geçirmeden çalışmalarımıza başladık. 24 saat sürmeden çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize hayırlı olsun. Tek gayemiz hemşehrilerimizin daha konforlu yaşam sürmeleridir.Özverili şekilde çalışan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Otogar esnafları ise 24 saatte sorunlarını çözen Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a ve belediye personellerine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:15 Kaynak: Bültenler
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