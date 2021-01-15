Gölbaşı, "Sağlık Çalışanlarına Vefa Yarışması"nda Ankara birincisi oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu mektup yarışmasında Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Hümeyra Gündoğdu, Ankara birincisi ve Türkiye ikincisi oldu.

Yarışmanın ardından Ayşe Hümeyra Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal'ı ziyaret etti.

Namal, Ayşe Hümeyra Gündoğdu'yu tebrik ederek, ödüllendirdi.

Ayşe Hümeyra, Ankara birinciliği ve Türkiye ikinciliği getiren "Sermayesi İnsanlık Olan Koca Yürekliler" başlıklı mektubunda şunları kaleme aldı:

"Belki de unuttunuz bol limonlu bir çorbanın tadını, belki de unuttunuz sıcacık bir battaniyenin verdiği hissi anne şefkatini, evlat sevgisini bekli de unuttunuz görmeyeli. Kim bilebilir aynada baktığınız gözlerinizin rengini bile belki de unuttunuz. Peki nedendi bu özveri, nedendi bu mücadele? Kaç evlada anne veya baba olabilmek için, kaç babaya veya anneye evlat…

Kendi sağlığını başkalarının sağlığı bozulmasın diye kalkan yapan koca yürekliler, her ne kadar başarılı olamasam da sizedir bu mektubum. Belki de kendi çocuğunuza olan hasretinizi dindiremeyeceğim, belki de silemeyeceğim uzakta olduğum için silmeye fırsatınızın olmadığı terinizi. Biliyorum ne kadar uğraşsam da bir yazar olmadığım için değil, sizi anlatabilecek kelime bulamayacağımdan tamamlayamayacağım bu mektubu. Kaç kişiydiniz bu hikaye ilk başladığı vakit? Kaç kişiniz gitti, kaç kişi kaldınız? Giden canların ardında bıraktığı acı hikayelerini bile bile vazgeçmediniz. Canlara can oldunuz, damarlara ise kan…

Hangi şehrimizin hangi hastanesini saysam, hangi hastanenin hangi polikliniğini… Mesaisi mezarda bitenlerinizi mi anlatsam ya da bitkin halde merdivenlerde sabahlayanlarınızı mı? Hangi şairin hangi şiirinde bulsam sizi, hangi ressamın hangi resminde? Bu çocuk yüreğimin kaldırabileceği bir sevgi değil bilirim. Dilim dönmez, tıkanır kalırım. Mesaisi olmayan bir mesleğin, maaşını hesaplayacak muhasebesi de olmaz elbet. Verdiğiniz hizmeti temsil edebilecek bir miktara sahip olamaz hiçbir para. Yarınlarını düşünmeden, hayallerini süslemeden, planlarını kurmadan geçen her gününüzün ödenemeyen bir karşılığı olsa gerek bu hissettiklerim.

Kendisini size emanet eden Mustafa Kemal gibi hissediyorum kendimi. Bu öylesine bir güven ki avuçlarınıza verebilirim ömrümü. Canlar yanmasın diye canından vazgeçen siz, herkes sağlıkla uyusun diye uyumayı unutan da siz. Öyle bir duayla açıyorum ki ellerimi, Allah sakınsın sizi her türlü beladan ve musibetten. Canınız yanmasın, saçınızın teline dahi zarar gelmesin. Sermayesi insanlık olan koca yürekliler; minik bir çocuğun en büyük duasıdır bu kimse hasta olmasın, bitsin virüs denen bu illet artık hiçbir sağlık çalışanı ve doktor ölmesin."