Gölbaşı Şehir Geçişi hizmete açıldı - Son Dakika

Gölbaşı Şehir Geçişi hizmete açıldı

26.12.2020 15:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşı Şehir Geçişi ile kent içi trafik akışının rahat bir nefes alacağını belirterek, "Proje ile yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşı Şehir Geçişi ile kent içi trafik akışının rahat bir nefes alacağını belirterek, "Proje ile yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yöntemiyle katıldığı Gölbaşı Şehir Geçişi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törene teşriflerinden dolayı teşekkür eden Karaismailoğlu, töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, kara, demir, deniz ve hava yolu yatırımlarını bir bir hizmete aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirmek, bölgemizde ve dünyada liderliğimizi tesis etmek için ulaştırma ve haberleşme altyapımızın önemi çok büyük. Ülkemizin bütünsel kalkınmasına omuz vermek üzere doğu-batı ve kuzey-güney aksında kesintisiz hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısını tamamlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Gölbaşı Şehir Geçişi de bu bakış açısının bir neticesi olarak ortaya koyduğumuz eserlerimizden biridir."

"Gölbaşı'ndan günde ortalama 85 bin araç geçiyor"

Ankara'dan Akdeniz ve Güneydoğu'ya ulaşımı sağlayan kara yollarının geçiş noktasında yer alan Gölbaşı'ndan günde ortalama 85 bin araç geçtiğini belirten Karaismailoğlu, "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara- Konya yolunu, 3,6 kilometrelik kesimini genişleterek, iki yönde 3 şeritli ana, 3 şeritli yan yol olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdiklerini belirtti.

"Şehir içindeki egzoz salınımı azalacak"

Şehir geçişinde 490 metresi kapalı geçiş olmak üzere, toplamda 967 metre uzunluğunda alt geçit köprüsünü tamamladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Geçişin hizmete açılmasıyla Ankara-Konya Yolu'nda şehirlerarası transit geçiş ile şehir içi trafik ayrılacaktır. Bu şekilde araç trafiği, alt geçit ile kesintisiz akacaktır. Bugünden sonra bu geçişteki dur-kalk beklemeleri sona erecek ve şehir içindeki egzoz salınımı azalacaktır." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Proje ile zamandan 163,3 milyon lira, akaryakıttan 12,8 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bu sayede bölgemizdeki sanayi ve tarım kuruluşlarımız hız ve zaman kazanarak, daha verimli nakliye imkanlarına kavuşarak rekabet güçlerini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

"6A'nın üretim süreçleri büyük bir titizlikle devam ediyor"

Ulaşım ve haberleşmede hayata geçirdikleri her projenin çok kısa bir süre içerisinde bulundukları bölgeye ekonomik canlılık, yeni yatırımlar ve iş sahaları açısından bereket getirdiğini gözlemlediklerini aktaran Karaismailoğlu, ulaşımın yanı sıra haberleşme uydularıyla uzayda daha fazla yer alp, dünyanın pek çok ülkesine iletişim hizmeti sattıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, 5A ve 5B uydularını fırlatmanın arifesinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da üretim süreçleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Türkiye'nin geleceği parlak, önümüz fırsatlarla dolu. Sadece bugüne değil yarına da hazırlanarak gücümüze güç katacağız. Büyük bir şevkle, Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz ter dökmeye devam edeceğiz."

Gölbaşı Şehir Geçiş projesinin başta Ankara olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Karaismailoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ile Ömer Fatih Sayan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan açılıştan önce Gölbaşı Belediyesi ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, esnafla da sohbet etti.

Gölbaşı Şehir Geçişi hizmete açıldı
Gölbaşı Şehir Geçişi hizmete açıldı
Gölbaşı Şehir Geçişi hizmete açıldı
Gölbaşı Şehir Geçişi hizmete açıldı

Adil Karaismailoğlu, Hisarcık, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Şehir Geçişi hizmete açıldı - Son Dakika


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